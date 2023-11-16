سكالوني: ميسي جاهز للمشاركة بتصفيات كأس العالم

الوكيل الإخباري - قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة منتخبي أوروغواي والبرازيل رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخرًا.



وخرج فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأمريكي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية، بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.



وقال سكالوني في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "ميسي على ما يرام. وحالته طيبة. رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال آخر 25 يومًا. يتدرب بصورة طبيعة. وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة."



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وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروغواي في وقت لاحق، اليوم الخميس، قبل مواجهة نظيره البرازيلي، الثلاثاء المقبل.



وشارك ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وهو رقم قياسي، في آخر مباراة مع إنتر ميامي في الـ21 من أكتوبر الماضي، بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس الماضي.



وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.



وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حاليًّا تدريب منتخب أوروغواي، قائلًا: "يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه."



وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بينما تحتل أوروغواي المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع البرازيل الثالثة ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.



وأشار سكالوني: "لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس.. سنكون على مستوى الحدث.. جاهزون للمنافسة".

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