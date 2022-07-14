قائد النشامى لموقع ملاعب : أنا جاهز لخوض المباريات

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أكد قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بهاء عبد الرحمن لموقع ملاعب جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه سيلانجور أمام فريق بينانغ بدوري السوبر الماليزي يوم السبت المقبل .











وتعافى عبد الرحمن من الشد العضلي الذي أبعده عن مباريات الفريق الأخيرة بعد مشاركته بتصفيات كأس اسيا رفقة منتخب النشامى، علما أنه انضم للنادي الماليزي بداية الموسم الحالي رفقة المدافع يزن العرب .





ويحل رفاق بهاء عبد الرحمن ويزن العرب بالمركز السابع على سلم أندية الدوري بـ 12 نقطة وبفارق 11 نقطة عن جوهور صباح المتصدر بـ 23 نقطة، علما أن لسيلانجور مبارتين مؤجلتين .

اضافة اعلان

المصدر : ملاعب