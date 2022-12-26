ليفاندوفسكي يحدد حلمه مع برشلونة

الوكيل الإخباري - كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن طموحاته مع النادي الكتالوني.



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وقال ليفاندوفسكي، خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "بالطبع كنت أعلم أن برشلونة نادٍ كبير.. عندنا تذهب إلى أي مكان، ترى مدى ضخامة النادي".



وأضاف: "إنه تحدٍ كبير بالنسبة لي.. لقد أردت أن أكون جزءًا من هذا المشروع الجديد أيضًا.. عندما تدخل كامب نو، قد تكون متعبًا بعض الشيء، لكنني أحصل على قوة إضافية عندما أرى الملعب والمشجعين، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي".



وواصل: "قضيت 3 أشهر أو 4 في الليجا، وسارت الأمور بشكل جيد.. نحن في المركز الأول، ونعلم أن المباريات القليلة في يناير (كانون ثان) ستكون مهمة بالنسبة لنا".



دوري الأبطال



وعن دوري أبطال أوروبا، قال نجم بايرن ميونخ السابق: "لم نلعب بالطريقة التي نرغب بها في دوري الأبطال، لذا خرجنا من دور المجموعات".



وأردف: "كل خطأ صغير يمكن أن يعني خسارة المباراة.. كان من سوء الحظ أننا تعرضنا لإصابات كثيرة، ولم نتمكن من المنافسة في دوري أبطال أوروبا".



وتابع: "أعيش تحت الضغط لسنوات، إنه وضع ليس جديدًا.. لا أشعر بأنني أكبر سنًا أو أكثر إرهاقًا من زملائي في الفريق".



واسترسل: "بعد الابتعاد عن المدينة (برشلونة) أثناء كأس العالم، أشعر كأنني أعود إلى الوطن.. أتمنى أن يفخر جميع مشجعي برشلونة بهذا الفريق في العام الجديد".



واختتم ليفاندوفسكي: "الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، سيكون بمثابة حلم يتحقق، لكن التتويج بالليجا هو هدفنا أيضًا.. آمل أن يكون العام المقبل أفضل كثيرًا لنا، وأن نفوز أيضًا بالألقاب".

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