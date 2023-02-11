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السبت، 11-02-2023 04:18 م

ماذا قال رونالدو بعد السوبر هاتريك؟

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الوكيل الإخباري - أعرب مهاجم فريق النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعد تسجيل أول سوبر هاتريك له مع الفريق، في مواجهة الوحدة والتي انتهت 4-0، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل "رونالدو" رباعية قاد بها النصر للفوز على الوحدة ليستعيد صدارة دوري روشن للمحترفين برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر.

وقال رونالدو في تصريحات عقب اللقاء إنه "دائماً ما يسعد بالأهداف التي يسجلها، لكن الأهم بالنسبة له هو أن تساهم هذه الأهداف في تحقيق الفوز للفريق، وهو ما حدث الليلة".

وأشاد رونالدو بالمستوى الذي ظهر عليه زملاؤه أمام الوحدة ومساهمتهم في تحقيق هذا الانتصار الذي أعاد الفريق إلى الصدارة.

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