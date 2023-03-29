مانشستر تستضيف مجموعة واحدة في كأس ديفيز للتنس

الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد البريطاني للتنس أن مدينة مانشستر ستستضيف مجموعة واحدة في دور المجموعات في نهائيات كأس ديفيز في سبتمبر (أيلول).



وستقام منافسات دور المجموعات في أربع مدن مختلفة، وتتأهل ثمانية فرق إلى الأدوار الإقصائية في ملقة.



وستكون بريطانيا، التي أحرزت اللقب لآخر مرة عندما فازت على بلجيكا في 2015، ضمن 16 فريقاً في نهائيات المسابقة بعدما فازت على كولومبيا في التصفيات في فبراير (شباط).



وأصبحت مانشستر خامس مدينة تستضيف مباريات في كأس ديفيز في بريطانيا في عشر سنوات بعد كوفنتري وغلاسجو ولندن وبرمنغهام.



وسيقام دور المجموعات في الفترة 12-17 سبتمبر (أيلول) بينما تسحب القرعة في ملقة.

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