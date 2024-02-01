مدرب طاجيكستان: منتخب الأردن قوي جداً

الوكيل الإخباري - أكد الكرواتي بيتر سيجرت مدرب منتخب طاجيكستان، أن حظوظ فريقه تبدو متساوية مع الأردن، في المواجهة التي تجمعهما غدًا الجمعة، على ستاد أحمد بن علي، في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.



وقال سيجرت في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "نتسلح بالجاهزية الفنية والبدنية، ونتطلع لمواصلة مشوارنا في البطولة، فمن حقنا مواصلة الحلم".



وأشار سيجرت: "منتخب الأردن قوي جدا، ويقوده مدرب مغربي محنك، ولقد وضعنا كل شي بعين الاعتبار".

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وأوضح سيجرت أنه يريد الفرحة الثالثة بعد أن فرح منتخب طاجيكستان مرتين في دور المجموعات ودور الـ16.



وختم حديثه: "نعرف قدرات الأردن جيدا، سبق وأن لعبنا ضدهم وتعادلنا (1-1) بتصفيات المونديال، وسنجتهد في سبيل حسم التأهل وإسعاد جماهيرنا".



وكان منتخب طاجيكستان قد تأهل إلى دور الثمانية بعد التغلب على منتخب الإمارات بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

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