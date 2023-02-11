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السبت، 11-02-2023 04:24 م

مقابل 100 مليون يورو.. بيريز يرفض بيع نجم ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير صحفي، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رفض رحيل نجم الملكي، مقابل مبلغ مادي ضخم.

وبحسب صحيفة "Nacional"، فإن مانشستر يونايتد استهدف التعاقد مع فيدي فالفيردي من ريال مدريد، بعد ضم كاسيميرو الصيف الماضي.

وتابعت: "مانشستر يونايتد تقدم بعرض لضم الأوروغوياني فيدي فالفيردي مقابل 100 مليون يورو، لكن فلورنتينو بيريز رفض الأمر".

ويعد فيدي فالفيردي من العناصر المهمة في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومن المتوقع أن يحافظ عليه ريال مدريد، ليكون ضمن مشروع الميرنغي الذي يخطط له فلورنتينو بيريز.

وشارك فيدي فالفيردي في انتصار ناديه ريال مدريد على الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأربعاء الماضي.

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