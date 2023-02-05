الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اتخاذ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية

الأشـغال تعلن الطوارئ المتوسطة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالاردن

هل تنتقل الحمى القلاعية للإنسان عبر اللحوم المطهية ؟ .. الغذاء والدواء تجيب

مساعدات إنسانية سعودية للمتضررين من فيضانات باكستان - صور

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

الأردن يعزي تشيلي بضحايا حرائق الغابات

الأحد، 05-02-2023 04:24 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
نوتينجهام فورست X ليدز يونايتد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

توتنهام X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    
ريال مايوركا X ريال مدريد – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1 

جيرونا X فالنسيا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X بلد الوليد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

برشلونة X  إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1      

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة     
سبيزيا X نابولي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X أودينيزي – الساعة5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1 


فيورنتينا  X بولونيا – الساعة8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 

انتر ميلان  X ميلان - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا

فولفسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء           

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
كليرمون فوت 63 X موناكو – الساعة 3 ظهرا               

اجاكسيو X نانت – الساعة 5 عصرا             

لوريان X أنجيه – الساعة 5 عصرا                      

أوكسير X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا           

ستراسبورج X مونبلييه – الساعة 5 عصرا                   

ستاد بريست 29 X لانس – الساعة 7 مساء             

مارسيليا X نيس – الساعة 10:45 مساء
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
الداخلية X أسوان – الساعة 3:45 ظهرا على قناة 2 on time sport      

غزل المحلة X حرس الحدود – الساعة 3:45 ظهرا على قناة on time sport


سيراميكا كليوباترا X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport

الاتحاد السكندري X الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport   

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