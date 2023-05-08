الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي رداً على سؤال حول ضرب مهربي مخدرات بسوريا: عندما نتخذ أي خطوة سنعلنها في الوقت المناسب

رثاء يُبكي القلوب.. أم تكتب رسالة لابنتها بعد شهرين من وفاتها

تشاووش أوغلو: اللقاء بين أردوغان والأسد قد يتم في العام الجاري

معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن

بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة

بلدية المعراض: طرح عطاءات بقيمة 880 ألف دينار منها 150 ألف لصيانة مبنى البلدية

الزراعة تنفي مزاعم انتقال عدوى "الحمى القلاعية" من مواشي في الأردن الى العراق

الرئيس العراقي: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلقة منذ عام 2003

باص عمّان يُطلق مسار جديد من المستندة إلى البيضا

علان: 15% ازدياد الطلب على شراء ليرات وأونصات الذهب في الأردن

الإثنين، 08-05-2023 01:20 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

520238105716191533942


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 8 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة فولهام ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة طرابزون سبور ضد أنقرة في الدوري التركي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
فولهام  X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium     

برايتون X إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام فورست X ساوثهامتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                            

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
إمبولي  X ساليرنيتانا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2       

أودينيزي X سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   


ساسولو X بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي  
طرابزون سبور X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء

جالاتا سراي X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
النصر X الخليج - الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD

العدالة X الوحدة - الساعة 7 مساء على قناة SSC2 HD         

الاتحاد X أبها – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 HD


مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
إنبي X لافيينا اف سي – الساعة 6 مساء على قناة ON TIME SPORT      

البنك الأهلي  Xشبان المسلمين قنا – الساعة 6 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT              


المقاولون العرب X الحمام – الساعة 9 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT              

المصري البورسعيدي X بترول أسيوط – الساعة 9 مساء على قناةON TIME SPORT  

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52023814731652475013

سان جيرمان يعفو عن ميسي

520238132314197245330

الشرينغيتو: ميسي وافق على عرض نادي الهلال السعودي

520238104645529862989

وزير الرياضة الإيطالي يعتذر لنجم يوفنتوس

52023811548327644826

موقعة صعبة تنتظر ريال مدريد في السوبر الإسباني

52023812383493108013

ميلان يتخذ قرارا وقائيا في موقعة إنتر الأوروبية

520238102129731183336

الفيصلي يستقدم مدربا برازيليا للياقة البدنية

أخبار متعلقة
420231795218719504942

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة