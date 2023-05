مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 8 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة فولهام ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة طرابزون سبور ضد أنقرة في الدوري التركي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



برايتون X إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



نوتينجهام فورست X ساوثهامتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X ساليرنيتانا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2



أودينيزي X سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





ساسولو X بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء



جالاتا سراي X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

النصر X الخليج - الساعة 7 مساء على قناة SSC1 HD



العدالة X الوحدة - الساعة 7 مساء على قناة SSC2 HD



الاتحاد X أبها – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 HD





مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

إنبي X لافيينا اف سي – الساعة 6 مساء على قناة ON TIME SPORT



البنك الأهلي Xشبان المسلمين قنا – الساعة 6 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT





المقاولون العرب X الحمام – الساعة 9 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT



المصري البورسعيدي X بترول أسيوط – الساعة 9 مساء على قناةON TIME SPORT

اضافة اعلان

ملاعب