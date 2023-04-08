مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم السبت 8 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والايطالي والفرنسي والألماني.



وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:



الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 -beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 5 - beIN Sports HD Xtra 1

برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5-beIN Sports 1 HD Premium

فولهام X وست هام يونايتد – الساعة 5 -beIN Sports HD 2 English

ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 - beIN Sports 3 HD Premium

توتنهام X برايتون – الساعة 5 - beIN Sports 2 HD Premium

وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة 5 - beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 - beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

أوساسونا X إلتشي – الساعة 3 - beIN Sports HD 1

إسبانيول X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 - beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X خيتافي – الساعة 7:30 - beIN Sports HD 1

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 - beIN Sports HD 1



الدوري الإيطالي

أودينيزي X مونزا – الساعة 1:30 - AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X سبيزيا – الساعة 3:30 - AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا X كريمونيزي – الساعة 5:30 - AD SPORTS Premium 2

أتلانتا X بولونيا – الساعة 5:30 - AD SPORTS Premium 1

تورينو X روما – الساعة 7:30 - AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 7:30 - AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 10:45 - AD SPORTS Premium 1



الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 4:30- beIN Sports HD 4

باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30- beIN Sports HD 6

فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30- beIN Sports HD 3

ماينز 05 X فيردر بريمن – الساعة 4:30- beIN SPORTS5

أوجسبورج X كولن – الساعة 4:30- beIN SPORTS6

هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 7:30- beIN Sports HD 3



الدوري الفرنسي

أنجيه X ليل – الساعة 6- beIN Sports HD 2

نيس X باريس سان جيرمان – الساعة 10-beIN Sports HD 2

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