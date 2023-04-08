مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم السبت 8 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والايطالي والفرنسي والألماني.
وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 -beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 5 - beIN Sports HD Xtra 1
برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5-beIN Sports 1 HD Premium
فولهام X وست هام يونايتد – الساعة 5 -beIN Sports HD 2 English
ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 - beIN Sports 3 HD Premium
توتنهام X برايتون – الساعة 5 - beIN Sports 2 HD Premium
وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة 5 - beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 - beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
أوساسونا X إلتشي – الساعة 3 - beIN Sports HD 1
إسبانيول X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 - beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X خيتافي – الساعة 7:30 - beIN Sports HD 1
ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 - beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
أودينيزي X مونزا – الساعة 1:30 - AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X سبيزيا – الساعة 3:30 - AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا X كريمونيزي – الساعة 5:30 - AD SPORTS Premium 2
أتلانتا X بولونيا – الساعة 5:30 - AD SPORTS Premium 1
تورينو X روما – الساعة 7:30 - AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 7:30 - AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 10:45 - AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 4:30- beIN Sports HD 4
باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30- beIN Sports HD 6
فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30- beIN Sports HD 3
ماينز 05 X فيردر بريمن – الساعة 4:30- beIN SPORTS5
أوجسبورج X كولن – الساعة 4:30- beIN SPORTS6
هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 7:30- beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي
أنجيه X ليل – الساعة 6- beIN Sports HD 2
نيس X باريس سان جيرمان – الساعة 10-beIN Sports HD 2