السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 08-04-2023 03:59 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري -  تقام اليوم السبت 8 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والايطالي والفرنسي والألماني.

وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 -beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 5 - beIN Sports HD Xtra 1
برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5-beIN Sports 1 HD Premium
فولهام X وست هام يونايتد – الساعة 5 -beIN Sports HD 2 English
ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 - beIN Sports 3 HD Premium
توتنهام X برايتون – الساعة 5 - beIN Sports 2 HD Premium
وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة 5 - beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 - beIN Sports 1 HD Premium   

الدوري الإسباني
أوساسونا X إلتشي – الساعة 3 - beIN Sports HD 1
إسبانيول X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 - beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X خيتافي – الساعة 7:30 - beIN Sports HD 1
ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي
أودينيزي X مونزا – الساعة 1:30 - AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X سبيزيا – الساعة 3:30 - AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا X  كريمونيزي – الساعة 5:30 - AD SPORTS Premium 2
أتلانتا  X بولونيا – الساعة 5:30 - AD SPORTS Premium 1
تورينو X روما – الساعة 7:30 - AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 7:30 - AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 10:45 - AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 4:30- beIN Sports HD 4
باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30- beIN Sports HD 6
فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30- beIN Sports HD 3
ماينز 05 X فيردر بريمن – الساعة 4:30- beIN SPORTS5
أوجسبورج X كولن – الساعة 4:30- beIN SPORTS6
هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 7:30- beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي  
أنجيه X ليل – الساعة 6- beIN Sports HD 2
نيس X باريس سان جيرمان – الساعة 10-beIN Sports HD 2

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ملاعب 

 

 




 

 


 

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