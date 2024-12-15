ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة

واكد مدير عام الشركة الدكتور سفيان البطاينة أهمية الورشة في ضمان تنفيذ الشركة لمشاريعها بطريقة آمنة وفعالة بعد تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة قبل تنفيذ المشروع.
من جانبه، قدم الدكتور محمد قمح مسؤول ملف الطاقة في البنك الدولي شرحا عن البرنامج الموجه بالنتائج.
وتضمنت الورشة نقل خبرات البنك الدولي للجهات المعنية بتطبيق المتطلبات البيئية والاجتماعية ذات العلاقة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ودمج هذه المتطلبات ضمن خطط المشاريع بما يضمن استدامتها ونجاحها.
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