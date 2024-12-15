ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة

الوكيل الإخباري- عقدت شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة تدريبية بعنوان "إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في البرنامج الموجه نحو النتائج الخاص بكفاءة الطاقة".

اضافة اعلان



واكد مدير عام الشركة الدكتور سفيان البطاينة أهمية الورشة في ضمان تنفيذ الشركة لمشاريعها بطريقة آمنة وفعالة بعد تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة قبل تنفيذ المشروع.



من جانبه، قدم الدكتور محمد قمح مسؤول ملف الطاقة في البنك الدولي شرحا عن البرنامج الموجه بالنتائج.