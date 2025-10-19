تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9، وفي مناطق البادية 30 - 13، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 20 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين