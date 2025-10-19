تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الأحد 2025-10-19 08:05 ص
 

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الأحد، لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9، وفي مناطق البادية 30 - 13، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 31 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 20 درجة مئوية.
 
 
