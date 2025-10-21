تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة خلال ساعات النهار.
أما خلال ساعات الليل، يميل الطقس إلى البرودة في أغلب المناطق، في حين يبقى لطيف الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
تحذيرات الأرصاد الجوية:
تنبّه الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار في مناطق البادية.
