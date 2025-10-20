تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة الاثنين تسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الطقس خريفي لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

اضافة اعلان



لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاثنين :



- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول .