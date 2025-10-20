الإثنين 2025-10-20 07:43 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الإثنين، 20-10-2025

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة الاثنين تسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الطقس خريفي لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الاثنين : 


- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية  العالية وأجزاء من السهول .


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في البادية الشمالية الشرقية.

 
 
