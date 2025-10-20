تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم الاثنين :
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول .
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في البادية الشمالية الشرقية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء