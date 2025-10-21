الثلاثاء 2025-10-21 07:58 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهراً الى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 29 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 24، وفي البحر الميت 34 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.

 

 
 
