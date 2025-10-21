تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهراً الى شمالية غربية.

