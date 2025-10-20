أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة

11:52 م

الوكيل الإخباري- إدارة الأرصاد الجوية: توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، ليكون الطقس معتدلًا بوجه عام في معظم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية في أرجاء مختلفة من البلاد.





وأوضحت النشرة أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة خلال ساعات الصباح، تتحول ظهرًا إلى شمالية غربية معتدلة، فيما يكون الطقس ليلاً مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.

