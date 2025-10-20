الثلاثاء 2025-10-21 12:16 ص
 

أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة

أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة
أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة
 
الإثنين، 20-10-2025 11:52 م
الوكيل الإخباري- إدارة الأرصاد الجوية: توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، ليكون الطقس معتدلًا بوجه عام في معظم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية في أرجاء مختلفة من البلاد.اضافة اعلان


وأوضحت النشرة أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة خلال ساعات الصباح، تتحول ظهرًا إلى شمالية غربية معتدلة، فيما يكون الطقس ليلاً مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية

وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

أخبار محلية وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

ل

أخبار محلية اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك

أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة

الطقس أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

أخبار محلية جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية

ل

أخبار محلية مراكز وهيئات شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

ل

فلسطين تشديد أممي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة