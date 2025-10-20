أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة

وأوضحت النشرة أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة خلال ساعات الصباح، تتحول ظهرًا إلى شمالية غربية معتدلة، فيما يكون الطقس ليلاً مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء