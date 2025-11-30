إصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين في أريحا

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن عددا من المستوطنين هاجموا المتضامنين الأجانب في التجمع، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالضرب المبرح، وصفت 3 منها بالمتوسطة وواحدة بالخطيرة وتم نقلهم عبر إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى أريحا الحكومي لتلقي العلاج.
وأشارت جمعية الهلال إلى أن نحو 10 مستوطنين ملثمين تسللوا إلى المنزل الذي يقيم فيه المتضامنون فجرا، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وسرقوا محتويات المنزل وجوازات السفر والهواتف المحمولة الخاصة بهم.
يشار إلى أن 3 من المتضامنين المتواجدين في مستشفى أريحا يحملون الجنسية الإيطالية فيما يحمل الرابع الجنسية الكندية.
