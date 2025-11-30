الأحد 2025-11-30 01:38 م

إصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين في أريحا

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 30-11-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-   أصيب اليوم الأحد، 4 من المتضامنين الأجانب بجروح، في هجوم نفذه مستوطنون يهود في تجمع عين الديوك بأريحا، بعد أن تسللوا إلى المنزل الذي يقيمون فيه.

اضافة اعلان


وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن عددا من المستوطنين هاجموا المتضامنين الأجانب في التجمع، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالضرب المبرح، وصفت 3 منها بالمتوسطة وواحدة بالخطيرة وتم نقلهم عبر إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى أريحا الحكومي لتلقي العلاج.


وأشارت جمعية الهلال إلى أن نحو 10 مستوطنين ملثمين تسللوا إلى المنزل الذي يقيم فيه المتضامنون فجرا، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وسرقوا محتويات المنزل وجوازات السفر والهواتف المحمولة الخاصة بهم.


يشار إلى أن 3 من المتضامنين المتواجدين في مستشفى أريحا يحملون الجنسية الإيطالية فيما يحمل الرابع الجنسية الكندية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

للا

فيديو الوكيل هام لجميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية

ف

أخبار محلية وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة

ارشيفية

فلسطين إصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين في أريحا

الثلوج

الطقس حقيقة تساقط الثلوج بالاردن في الايام القادمة

ا

أخبار محلية رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الامانة تطلق برنامج تدريبي حول النموذج المكاني للمدن

وزارة الأوقاف

أخبار محلية الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل

اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة

أخبار محلية اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة



 
 





الأكثر مشاهدة