أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدا

08:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755445 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتنخفض درجات الحرارة الأحد، وتكون الأجواء مائلة قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 12، وفي مرتفعات الشراة 19 - 11، وفي مناطق البادية 24 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 12، وفي الأغوار الشمالية 28 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 21، وفي البحر الميت 30 - 19، وفي خليج العقبة 29 - 19 درجة مئوية.



تم نسخ الرابط





