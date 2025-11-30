العلوم التطبيقية تسجل دخولها الأول في تصنيف شانغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية

وحسب نتائج تصنيف شانغهاي للتخصصات الأكاديمية الصادرة لعام 2025، حققت الجامعة دخولها الأول و تصدرها للجامعات الأردنية في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية بترتيب 401-500 وتخصص الذكاء الاصطناعي بترتيب 301-400 على مستوى العالم. ويأتي هذا الإنجاز تعزيزاً لما حققته الجامعة في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 حيث كانت الجامعة قد حققت المرتبة الأولى على كافة الجامعات الأردنية في تخصصات الهندسة بشكل عام وبالتحديد تخصصات الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، وهندسة الميكانيك، بترتيب 401-500.
وتؤكد هذه النتائج المكانة الأكاديمية لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والتي تواصل ترسيخ حضورها الدولي من خلال إنتاج بحثي مؤثّر وشراكات عالمية نوعية، إلى جانب الاستثمار المستمر في الكوادر العلمية والبنية التحتية البحثية. هذا التقدم في ثلاثة من أهم التصنيفات العالمية مجتمعة يعكس رؤية الجامعة في أن تكون مركزًا إقليميًا للتميّز، ومؤسسة تعليمية قادرة على المنافسة عالميًا، وتقديم مخرجات تعليمية وبحثية تواكب التطور العلمي وتسهم في صناعة المستقبل.
أخبار متعلقة
