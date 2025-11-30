شركة نهج المنار وكلاء سيارات جريت وول موتورز GWM تشارك في مهرجان الزيتون 2025 في أرض المعارض – مكة مول

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة نهج المنار، الوكيل الحصري لسيارات جريت وول موتورز GWM في الأردن، عن مشاركتها في فعاليات مهرجان الزيتون 2025 المُقام في أرض المعارض في مكة مول، خلال الفترة من أواخر تشرين الثاني وحتى 6 كانون الأول 2025، في إطار دورها الداعم للاقتصاد الوطني والمنتج الزراعي الأردني.



وتؤكد نهج المنار من خلال مشاركتها حرصها على التواجد إلى جانب العملاء في مختلف الفعاليات الوطنية، وتعزيز ارتباط المجتمع المحلي بالعلامة العالمية GWM، عبر إبراز دور الأردن الريادي في قطاعي الزراعة والصناعة، خاصة وأن الزيتون يعد رمزًا للأصالة والصمود والإنتاج.



وسيضم جناح نهج المنار في مهرجان الزيتون مجموعة من أحدث طرازات GWM Poer ، حيث سيتمكن زوار المعرض من التعرّف عن قرب على مزايا هذه الفئة من مركبات البيك أب :

Poer 2.4 T

Poer commercial

Wingle 5

وما تتمتع به من أنظمة سلامة متقدمة، وخيارات دفع متعددة، إضافة إلى عروض الضمان الممتدة التي تصل حتى مليون كيلومتر،وكفالة 6 سنوات وهي الكفالة الأعلى بالأردن ، مما يعكس ثقة الشركة بجودة سياراتها واعتماديتها.



كما سيقدّم فريق نهج المنار شروحات تفصيلية للزوار حول حلول التمويل التي توفرها الشركة بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، إلى جانب عروض حصرية لزوار المهرجان تشمل مزايا إضافية عند الحجز خلال فترة المعرض، فضلاً عن أنشطة تفاعلية مخصصة للعائلات ومحبي السيارات.



وبهذه المناسبة، قال السيد صدّام سالار، الرئيس التنفيذي لشركة نهج المنار:



“نحن فخورون بمشاركتنا في مهرجان الزيتون 2025، الذي يُعد منصة وطنية مهمة لدعم المزارعين والمنتج الأردني. وجودنا هنا هو امتداد لالتزامنا بالاستثمار في الأردن، ليس فقط عبر توفير مركبات حديثة وموثوقة، بل من خلال دعم الفعاليات التي تعكس روح هذا البلد واقتصاده الحقيقي.”



وتدعو شركة نهج المنار جميع المواطنين وزوار مهرجان الزيتون 2025 إلى زيارة جناحها في أرض المعارض – مكة مول، للتعرّف على طرازات GWM Poer والاستفادة من العروض والفرص المتاحة خلال فترة المهرجان.