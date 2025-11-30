شركة نهج المنار وكلاء سيارات جريت وول موتورز GWM تشارك في مهرجان الزيتون 2025 في أرض المعارض – مكة مول

وتؤكد نهج المنار من خلال مشاركتها حرصها على التواجد إلى جانب العملاء في مختلف الفعاليات الوطنية، وتعزيز ارتباط المجتمع المحلي بالعلامة العالمية GWM، عبر إبراز دور الأردن الريادي في قطاعي الزراعة والصناعة، خاصة وأن الزيتون يعد رمزًا للأصالة والصمود والإنتاج.
وسيضم جناح نهج المنار في مهرجان الزيتون مجموعة من أحدث طرازات GWM Poer ، حيث سيتمكن زوار المعرض من التعرّف عن قرب على مزايا هذه الفئة من مركبات البيك أب :
Poer 2.4 T
Poer commercial
Wingle 5
كما سيقدّم فريق نهج المنار شروحات تفصيلية للزوار حول حلول التمويل التي توفرها الشركة بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، إلى جانب عروض حصرية لزوار المهرجان تشمل مزايا إضافية عند الحجز خلال فترة المعرض، فضلاً عن أنشطة تفاعلية مخصصة للعائلات ومحبي السيارات.
وبهذه المناسبة، قال السيد صدّام سالار، الرئيس التنفيذي لشركة نهج المنار:
“نحن فخورون بمشاركتنا في مهرجان الزيتون 2025، الذي يُعد منصة وطنية مهمة لدعم المزارعين والمنتج الأردني. وجودنا هنا هو امتداد لالتزامنا بالاستثمار في الأردن، ليس فقط عبر توفير مركبات حديثة وموثوقة، بل من خلال دعم الفعاليات التي تعكس روح هذا البلد واقتصاده الحقيقي.”
وتدعو شركة نهج المنار جميع المواطنين وزوار مهرجان الزيتون 2025 إلى زيارة جناحها في أرض المعارض – مكة مول، للتعرّف على طرازات GWM Poer والاستفادة من العروض والفرص المتاحة خلال فترة المهرجان.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة استعداداً لانطلاق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر
-
نهائيات بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025 في عمّان تُسجّل منافسات استثنائية
-
الملكية الأردنية تؤكد أن عملياتها التشغيلية مستمرة وغير متأثرة بإشعار “إيرباص” الأخير
-
زين الأردن تحصد جائزة "أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قِطاع الاتصالات" عن مبادرتها المُبتكرة (Agentic AI)
-
The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل
-
شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مساعدات متنوعة تتدفق لإغاثة أهل غزة
-
كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة