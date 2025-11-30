إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة استعداداً لانطلاق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

وتأتي هذه الخطة لضمان خروج الفعالية بأفضل صورة ممكنة، لا سيما وأن هذا السباق يستقطب عدائين من الأردن والخارج، ويجمع محبّي رياضة الجري بمختلف فئاتهم العمرية، في تجربة رياضية تُسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية وتنمية روح العمل الجماعي.
وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات على جاهزية كوادر إدارة السير لمساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة، وتجنب الوقوف أو التوقف في المسارات المخصصة للسباق، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتوفير الوقت والجهد على الجميع.
الإغلاقات المرورية يوم الجمعة 5/12/2025 من الساعة 4:00 فجراً ولغاية 12:00 ظهراً:
إغلاق شارع الفاروق بالاتجاهين بالكامل (من بدايته قرب شارع المطار وحتى التقائه بشارع الاستقلال).
إغلاق جميع الفتحات المرورية والشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع الفاروق.
إغلاق شارع الاستقلال حتى دوار الإنتركونتيننتال، شاملاً الدوار.
إغلاق شارع الفنادق – من فندق Intercontinental ولغاية دوار McDonald’s.
إغلاق دوار McDonald’s باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد.
الطرق البديلة المتاحة خلال فترة السباق:
شارع المحافظة.
دوار McDonald’s باتجاه واحد مقابل فندق موفنبيك وصولاً إلى شارع الاستقلال.
شارع الاستقلال وصولاً إلى إشارات المحدود، ثم الانعطاف يميناً نحو دوار المحدود.
شارع الحمامات التونسية.
شارع السلطة باتجاه المطار.
الشوارع الداخلية في منطقة المحدود الوسط.
