تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- تيقى درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي (4-5) درجات مئوية يوم غد السبت , الطقس معتدل الحرارة بوجه عام ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس ليلا بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 
