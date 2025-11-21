تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس ليلا بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
