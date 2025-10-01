الأربعاء 2025-10-01 09:35 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

طقس خريفي معتدل حتى السبت
الأربعاء، 01-10-2025 07:45 ص

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس اليوم الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، لا سيما في شرق المملكة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، لا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 11، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10، وفي مناطق البادية 31 - 13، وفي مناطق السهول 26 - 14، وفي الأغوار الشمالية 34 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.

 
 
