الخميس 2025-08-28 07:35 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

المدرج الروماني وسط البلد بالعاصمة عمّان
المدرج الروماني بوسط البلد في العاصمة عمّان
 
الخميس، 28-08-2025 06:52 ص
الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأحد، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 18، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 22، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، وبحضور مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العميد محمود الشياب، في تشييع جثمان الوكيل ركان

أخبار محلية الأمن ينعى ركان العقرباوي

فصل الكهرباء من ال

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فلسطينيون يصلون على جثامين شهداء

فلسطين شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مناطق بغزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

المدرج الروماني وسط البلد بالعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة بحضور بلير وكوشنر

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار في خاركيف

عربي ودولي 3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف

بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها

أخبار محلية بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها



 
 





الأكثر مشاهدة