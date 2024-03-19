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الثلاثاء، 19-03-2024 05:54 ص

آخر تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

مطر4


الوكيل الاخباري - تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في اغلب المناطق تكون غزيرة على فترات خلال النهار في الأجزاء الغربية من المملكة، مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، و تدريجيا مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول وتخف سرعة الرياح وتتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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