أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، و هنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

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ليـــــــلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة،، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء لطيفة الحرارةنهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

