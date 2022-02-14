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الإثنين، 14-02-2022 05:59 ص

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

مطر6


الوكيل الإخباري - انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، و هنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

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ليـــــــلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة،، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارةنهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


 




 

 


 

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