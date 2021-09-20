الإثنين 20-09-2021
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الإثنين، 20-09-2021 07:01 ص

أجواء معتدلة الاثنين

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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