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السبت، 19-02-2022 06:02 ص

أمطار غزيرة في مختلف مناطق المملكة اليوم

مطر ٣


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة ،الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتسقط الأمطار في أنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة على فترات في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من المملكة ، و مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة ومنطقة البحر الميت، كما يحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ولفترة محدودة وتكون غير مؤثرة، ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة مع بقائها ماطرة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً خاصة في جنوب وشرق المملكة مثيرة للغبار.

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خليج العقبة:الأجواء غائمة وماطرة بين الحين والآخر تكون الهطولات غزيرة أحيانا قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول والرياح شمالية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر مائجاً.
التحذيرات:
- خطر تشكل السيول والسيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت وخليج العقبة ووادي عربة. 
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.
- خطر العواصف الرعدية.    

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها خاصة في جنوب وشرق المملكة.


 




 

 


 

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