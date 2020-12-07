الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

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الإثنين، 07-12-2020 06:51 ص

حول معدلاتها

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

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ارتفاع طفيف على الحرارة


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الإثنين،  وتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــــلا :

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة بوجه عام، مع توقع لتشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 

 


 




 

 


 

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