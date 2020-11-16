الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 16-11-2020 06:23 ص

تميل الأجواء إلى الاستقرار مساءً

فرصة لأمطار متفرقة ظهر اليــوم

كط
فرصة لأمطار متفرقة ظهر اليــوم


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء ، الإثنين ، باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتميل الاجواء الى الاستقرار، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصـاد الجوية .

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لـيـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام في اغلب مناطق المملكة، لطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 

 


 




 

 


 

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