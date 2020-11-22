ارتفاع طفيف على الحرارة

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأحد، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل،وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــــلاً:

وفي ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، والرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة.



