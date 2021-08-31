ارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الثلاثاء ، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، حارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، كما وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.