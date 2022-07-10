الأردنيون على موعد مع موجة حارة مرهقة في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن المملكة على موعد مع موجة حارة تُسيطر على اجواء المملكة اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي وتشتد خلال الأسبوع القادم



وأضاف عقل أن هذه الموجة تعتبر طويلة ومرهقة بحيث تبدأ نهاية الأسبوع الحالي وتستمر طوال الأسبوع القادم على الاقل



وتوقع عقل ان تلامس درجة الحرارة 40 درجة مئوية في العاصمة عمان وتتجاوز 45 درجة مئوية في الاغوار والعقبة

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