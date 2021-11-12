الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 11:16 ص

الأرصاد تحذر من طقس السبت

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الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع مع ساعات المساء هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل لتشمل أجزاء متفرقة من باقي المناطق، وفي ساعات متأخرة من الليل يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد أحيانا ، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من طقس يوم غد السبت، حيث أن هناك خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وخطر الانزالق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري. 

 

وأضافت أن هناك خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلل ساعات الليل في جنوب المملكة.

 

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