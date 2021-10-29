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الجمعة، 29-10-2021 09:05 ص

أمطار قادمة .. أجواء متقلبة اليوم وتحذيرات

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الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غد السبت، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتكون الأجواء يومي الأحد والاثنين معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتقطعة في أماكن متفرقة من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم من 28 - 17 درجة، وفي المناطق الجنوبية من 27 - 14 درجة، وفي خليج العقبة من 34 - 21 درجة مئوية. 

 

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