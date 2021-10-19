الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة

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الثلاثاء، 19-10-2021 02:58 م

حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت ادارة الارصاد الجوية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق خلال الايام القادمة .

واشارت ان الايام القادمة تحمل فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .

فيما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن منخفض جوي عميق سيضرب منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويعمل على تساقط الأمطار بكميات وفيرة مع انخفاض حاد على درجات الحرارة.

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