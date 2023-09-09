السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد تكشف موعد انحسار الاجواء الحارة في المملكة

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السبت، 09-09-2023 06:14 ص

الأرصاد تكشف موعد انحسار الاجواء الحارة في المملكة

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية  معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد نهاراً أشارت أن المملكة ستشهد انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل ، وتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 




 

 


 

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