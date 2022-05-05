الخميس 05-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العراق : حرب سنجار تسفر عن نزوح أكثر من 10 الاف مدني

الجيش الروسي “يدمّر” مقر قيادة القوات الأوكرانية في لوسكوتوفكا

الاحتلال الإسرائيلي : بوتين اعتذر لبينيت عن تصريح لافروف

الكسواني: قوات الاحتلال اعتقلت 60 شخصا من ساحات المسجد

بحث تعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والسعودية

حملة صيانة شاملة لمناطق لواء الجيزة ستبدأ الأحد

190 الف زائر للمواقع السياحية والأثرية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة العيد

جمرك العقبة: تعاملنا مع أكثر من 100 ألف زائر و 20 ألف مركبة خلال عطلة العيد

روسيا: اجتماع حول سوريا بصيغة “أستانا” أواخر الشهر الجاري

إطلاق سراح نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات

الخميس، 05-05-2022 05:11 م

الارصاد : المملكة على موعد مع الامطار

4202225212633998431342


الوكيل الاخباري - الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، الجمعة ، مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتسقط في ساعات الصباح زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

⚠ التحذيرات:
🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غبار4

تعمق المنخفض الخماسيني في المملكة اليوم

image

في ثالث أيام العيد .. امطار شمال المملكة - تفاصيل

42022217165885942535

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

4202229233352909624286

الأرصاد تحذر من الغبار اليوم في العديد من المناطق

غبااار

الأرصاد تكشف الحالة الجوية لثاني أيام عيد الفطر

غبار٣

بدء تأثير المنخفض الخماسيني مساء اليوم

أخبار متعلقة
42022217165885942535

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

ابراج السادس

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات اليوم

420221371314548159692

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

420221471334429525233

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

42022672232645850380

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة الاحد والارصاد تحذر

42022771741698838256

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات