الارصاد : المملكة على موعد مع الامطار

الوكيل الاخباري - الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، الجمعة ، مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتسقط في ساعات الصباح زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



⚠ التحذيرات:

🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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