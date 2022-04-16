السبت 16-04-2022
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السبت، 16-04-2022 09:37 م

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة الاحد والارصاد تحذر

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الوكيل الاخباري - ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (8-10) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة وجافة في العديد من مناطق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد المناطق، وانعدامها أحياناً في بعض مناطق البادية خاصة في ساعات الليل.

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