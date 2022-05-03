الثلاثاء 03-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 03-05-2022 05:35 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري -  انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة،  تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة مع فرصة ضعيفة اثناء الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

⚠ التحذيرات:
🔺خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
🔺احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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