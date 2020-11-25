الأربعاء 25-11-2020
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الأربعاء، 25-11-2020 01:31 م

الارصاد تُحذر من السيول الليلة

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الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الأرصاد الجوية الليلة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر ،خطر تشكل السيول خلال ساعات ما بعد منتصف الليل في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الليل بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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 ويتوقع أن تكون الهطولات خلال الساعات المتأخرة من الليل غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً في بعض المناطق، الرياح  غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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