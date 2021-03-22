الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الإثنين 22-03-2021
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الإثنين، 22-03-2021 07:27 م

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي خماسيني، ترافقه رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تتجاوز سرعتها حاجز 60 كلم/ساعة؛ تعمل على اثارة الغبار والأتربة وتؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكلِ كبير وإنعدامها في المناطق الصحراوية، كما وترتفع الحرارة، لتسود أجواء جافة ومغبرة وحارة نسبياً بوجه عام، ويترافق ذلك مع تواجد كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في سماء المملكة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل ومع تمركز المنخفض الجوي الخماسيني فوق تركيا تتحول الرياح الى غربية وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة.

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⚠ التحذيرات:
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول زخات المطر.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
🔺 خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها .
🔺  خطر تأثير الغبار على مرضى الجهاز التنفسي.

 


 




 

 


 

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