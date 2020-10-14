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الأربعاء، 14-10-2020 06:51 ص

الحرارة حول معدلاتها

المملكة تشهد أجــواء باردة اليوم

غيوم
غيوم


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة ، الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وتميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 


 




 

 


 

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