المنخفض يتعمق وبشائر خير ينتظرها المواطنون في الايام القادمة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بشائر خير شاهدها المواطنون امس بالهطول المطري الغزير الذي شهدته العديد من المناطق وخاصة جنوب المملكة والتي تعد من افقر المناطق بالتساقط المطري على مدى العام .

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وحسب ما وصل الوكيل الاخباري من دائرة الاصاد الجوية حول كميات الامطار خلال الـ 24 ساعة الماضية فقد سجلت الطفيلة 14 ملم والعقبة 5.5 ملم وراس منيف 7.9 ملم اما في عمان فقد سجلت 2.2 ملم .

ووفق المعطيات الواردة في تقرير دائرة الارصاد الجوية فان عددا من المزارعين بالاخص والمواطنين بشكل عام استبشروا بالموسم الحالي منتظرين المزيد من الامطار خلال اليومين القادمين وفق دائرة الارصاد التي اكدت تعمق المنخفض .



