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الجمعة، 03-03-2023 09:06 ص

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

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الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء لطيفة في المناطق الجبلية والسهول، بينما تبقى دافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية جافة مرافقة لامتداد منخفض خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسود أجواء دافئة ومغبرة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في العديد من المناطق.


أما الاثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة وتسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة.

 




 

 


 

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