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الأحد، 01-10-2023 01:34 م

تطورات الحالة الجوية بالاردن وطقس الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان أجواء غائمة جزئياً و لطيفة الحرارة ستسود الاثنين في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى .

ووفق الادارة تكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الادارة الاثنين من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول.

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