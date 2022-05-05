تعمق المنخفض الخماسيني في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يتعمق تأثير المنخفض الخماسيني حيث تسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها ٦٠كم/س وتتحول مساء إلى جنوبية غربية.
كما تشهد معظم المناطق درجات حرارة أعلى من معدلها بحوالي ٨ درجات لتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي المناطق.
ليلا:
تضعف قليلا سرعة الرياح وتتحول إلى غربية مع استمرار الأجواء مغبرة في أغلب المناطق.
خليج العقبة:
نهارا: الاجواء حارة ومغبرة والرياح جنوبية تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، والبحر مائجا.
ليلا : الأجواء دافئة ومغبرة والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر مائجاً.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.