تعمق المنخفض الخماسيني في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يتعمق تأثير المنخفض الخماسيني حيث تسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها ٦٠كم/س وتتحول مساء إلى جنوبية غربية.

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كما تشهد معظم المناطق درجات حرارة أعلى من معدلها بحوالي ٨ درجات لتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي المناطق.



ليلا:

تضعف قليلا سرعة الرياح وتتحول إلى غربية مع استمرار الأجواء مغبرة في أغلب المناطق.



خليج العقبة:

نهارا: الاجواء حارة ومغبرة والرياح جنوبية تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، والبحر مائجا.

ليلا : الأجواء دافئة ومغبرة والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر مائجاً.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.