الخميس 05-05-2022
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الخميس، 05-05-2022 06:16 ص

تعمق المنخفض الخماسيني في المملكة اليوم

غبار4


الوكيل الإخباري - يتعمق تأثير المنخفض الخماسيني حيث تسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها ٦٠كم/س  وتتحول مساء إلى جنوبية غربية.

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كما تشهد معظم المناطق درجات حرارة أعلى من معدلها بحوالي ٨ درجات لتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي المناطق.


ليلا:
تضعف قليلا سرعة الرياح وتتحول إلى غربية مع   استمرار الأجواء مغبرة في أغلب المناطق.


خليج العقبة:
نهارا: الاجواء حارة ومغبرة والرياح جنوبية تنشط احيانا وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، والبحر مائجا.
ليلا : الأجواء دافئة ومغبرة والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر مائجاً.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار  في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
- خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.


 




 

 


 

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