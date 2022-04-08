الجمعة 08-04-2022
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الجمعة، 08-04-2022 10:04 ص

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، مغبرة بوجه عام وتكون معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً الى نشطة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار مما يودي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في مناطق البادية.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وانعدامها أحيانا في مناطق البادية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات متأخرة من الليل في المرتفعات الشمالية العالية.


ويطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما يطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 8، وفي مرتفعات الشراة 24 - 9، وفي مناطق البادية 29 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 12، وفي الأغوار الشمالية 32 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 39 - 20 درجة مئوية. 

 

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