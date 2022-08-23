تفاصيل اطول موجة حارة ستؤثر على الاردن هذا الصيف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بان التحليلات لنماذج محاكاة الطقس المتوفرة في ادارة الأرصاد الجوية لا تزال تشير الى اقتراب كتلة هوائية حارة مصاحبة مع امتداد المنخفض الموسمي الحراري حيث من المتوقع ان تؤثر على المملكة يوم السبت القادم لترفع درجات الحرارة عن معدلاتها الاعتيادية بحيث تسود الاجواء الحارة الى الحارة جدا في مختلف مناطق المملكة .



واضاف ال خطاب في تصريح وصل موقع الوكيل الاخباري بانه وحسب ما تم تحليله في مركز التنبؤات ان الكتلة الحارة قد تستمر الى الايام الأولى من شهر أيلول ، وان درجات الحرارة قد تصل في العاصمة عمان والمناطق الداخلية مع بداية الاسبوع القادم ما بين 38-39 درجة مئوية وقد تلامس 40 درجة مئوية بينما يتوقع أن تصل مناطق البادية والاغوار ما بين 42-44 درجة مئوية



وحسب ما تم مراقبته لهذه الموجة الحارة انها سوف تكون اطول موجة حارة تؤثر على المملكة هذا الصيف والتي قد تمتد الى الاسبوع .

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