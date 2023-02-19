تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء مشمسة بوجه عام، ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.



ليلاً: الاجواء باردة في اغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتاخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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